Beşiktaş kafilesi Trabzon'a geldi

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında yarın Trabzonspor ile oynayacağı maç için Trabzon'a geldi.

28.09.2019 20:44
Beşiktaş kafilesi Trabzon'a geldi

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında yarın Trabzonspor ile oynayacağı maç için Trabzon'a geldi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla kente gelen siyah-beyazlı kafileyi, Trabzon Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarların ilgi gösterdiği Beşiktaş takımı, kalacakları otele geçerek kampa girdi.

Beşiktaş ile Trabzonspor, yarın saat 19.00'da Trabzon Medical Park Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
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