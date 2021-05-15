Beşiktaş kafilesi stada hareket etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş kafilesi stada hareket etti

Beşiktaş kafilesi stada hareket etti
Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI - Haberler | Spor

Süper Lig'de şampiyonluk düğümünü çözecek maçta saat 20.30'da Göztepe'yle Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşacak olan Beşiktaş, konakladığı otelden ayrılarak stadın yolunu tuttu.

Süper Lig'de şampiyonluk düğümünü çözecek maçta saat 20.30'da Göztepe'yle Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşacak olan Beşiktaş, konakladığı otelden ayrılarak stadın yolunu tuttu. Futbolcular otelden marşlar eşliğinde uğurlandı.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları sebebiyle maç kadrosunda yer almayan ve geçen hafta oynanan Fatih Karagümrük maçı sonrasında çıkan olaylar nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Aboubakar ile 

Cenk Tosun kafilede yer almazken, bu futbolcuların karşılaşmayı konakladıkları otelde izleyecekleri öğrenildi. Otobüsün önüne gelen Cenk Tosun, arkadaşlarına tek tek başarılar dileğinde bulundu.

Öte yandan otel çevresinde toplanan bir grup Beşiktaş taraftarı takımlarının lehine tezahüratlar yaparken, polis ekipleri grubun dağılması yönünde anonslar yaptı. Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşlara ise cezai işlem uyguladı.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

Beşiktaş şampiyonluk yolunda son virajda Göztepe'yle karşılaşıyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu
Beşiktaş şampiyonluk yolunda son virajda Göztepe'yle karşılaşıyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu
Göztepe'de kaos! İzmir ekibinin yöneticileri, maça gitmemeyi tartışıyor
Göztepe'de kaos! İzmir ekibinin yöneticileri, maça gitmemeyi tartışıyor
Beşiktaş'tan süper kahraman filmlerini aratmayan şampiyonluk paylaşımı! Taraftarlardan beğeni yağıyor
Beşiktaş'tan süper kahraman filmlerini aratmayan şampiyonluk paylaşımı! Taraftarlardan beğeni yağıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Abdullah Gül Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Hande Erçel Özcan Deniz Burak Sergen Serdar Ortaç
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Beşiktaş kafilesi stada hareket etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 19:20:44. #1.15#

title