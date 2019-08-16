Beşiktaş kafilesi Sivas'a geldi
Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Sivas'a geldi.
Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Sivas'a geldi.
Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.
Tezahüratlarla takımlarına destek veren taraftarlar, kulüp başkanı Fikret Orman, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulunarak çiçek verdi.
Siyah-beyazlı taraftarlar, takımı konaklayacağı otele meşalelerle uğurladı.