Beşiktaş kafilesi, Sivas'a geldi

16.08.2019 18:43

Spor Toto Süper Lig'de yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş kafiles, Sivas'a geldi.

Özem uçakla, Sivas Nuri Demirağ Havaalana inen siyah-beyazlı kafileyi bir gurup taraftar karşıladı.

Tezahüratlarla takımlarına destek veren taraftarlar, Kulüp Başkanı Fikret Orman ile teknik direktör Abdullah Avcı'ya ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunarak çiçek verdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar takımı konaklayacağı otele meşalelerle uğurladı.

Beşiktaş kafilesi konaklayacağı otele geçti.

Kaynak: AA