Beşiktaş kafilesi, Sivas'a geldi
Spor Toto Süper Lig'de yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş kafiles, Sivas'a geldi.
Spor Toto Süper Lig'de yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş kafiles, Sivas'a geldi.
Özem uçakla, Sivas Nuri Demirağ Havaalana inen siyah-beyazlı kafileyi bir gurup taraftar karşıladı.
Tezahüratlarla takımlarına destek veren taraftarlar, Kulüp Başkanı Fikret Orman ile teknik direktör Abdullah Avcı'ya ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunarak çiçek verdi.
Siyah-beyazlı taraftarlar takımı konaklayacağı otele meşalelerle uğurladı.
Beşiktaş kafilesi konaklayacağı otele geçti.