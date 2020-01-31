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Beşiktaş kafilesi Rize'ye geldi

Süper Lig'in 20. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş kafilesi, Rize'ye geldi.

31.01.2020 19:41 | Son Güncelleme: 31.01.2020 19:46
Beşiktaş kafilesi Rize'ye geldi

Süper Lig'in 20. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan kafilesi, Rize'ye geldi.


Özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan önce Trabzon'a inen Beşiktaş kafilesi, yoğun güvenlik önlemleriyle kara yoluyla Rize'ye gelerek ve İyidere ilçesinde kamp yapacağı otele yerleşti.


Otel önünde bekleyen Beşiktaş taraftarları, Teknik Direktör Sergen Yalçın'a çiçek vererek hatıra fotoğraf çekildi. Rize'ye gelen Beşiktaş kafilesi içerisinde Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi de yer aldı. - RİZE

Kaynak: İHA
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