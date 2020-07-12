Beşiktaş kafilesi Malatya'ya geldi Beşiktaş kafilesi Malatya'ya geldi Süper Lig'in 32'inci hafta maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Malatya'ya geldi.

Beşiktaş kafilesi Malatya'ya geldi

Süper Lig'in 32'inci hafta maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Malatya'ya geldi.

İstanbul'dan saat 16.00'da kalkan özel uçakla saat 17.00'de Malatya'da havalimanına inen siyah-beyazlılar kafileyi, taraftarlar karşıladı. Özellikle teknik direktör Sergen Yalçın'a ilgi gösteren taraftarlar, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi, üzerlerindeki Beşiktaş formalarını oyunculara imzalattı. Taraftarlar ayrıca teknik direktör Yalçın'a çiçek de verdi.

Havalimanından takım otobüsüyle ayrılan Beşiktaş kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti.

BtcTurk Yeni Malatyaspor - Beşiktaş karşılaşması, yarın saat 21.00'de Malatya Stadı'nda oynanacak.

- Malatya

Kaynak: DHA