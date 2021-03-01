Beşiktaş kafilesi Malatya'da
01.03.2021 17:49 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:52
Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş Futbol Takımı, Malatya'ya geldi.
Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş Futbol Takımı, Malatya'ya geldi.
Özel uçakla kente gelen siyah-beyazlılar, Malatya Havalimanı'nda bekleyen takım otobüsüne bindi.
Havalimanının önünde bekleyen Başiktaş taraftarları, takım otobüsünü meşalelerle karşıladı.
Sarı-kırmızılı kafile, havalimanından konaklayacağı otele geçti.
Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma, yarın saat 19.00'da Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş