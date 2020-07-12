Beşiktaş kafilesi Malatya'da
Süper Lig'de yarın BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş Futbol Takımı, Malatya'ya geldi.
12.07.2020 17:41 | Son Güncelleme: 12.07.2020 18:02
Süper Lig'de yarın BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş Futbol Takımı, Malatya'ya geldi.
Malatya Havalimanı'nda siyah-beyazlı kafileyi, Beşiktaşlı taraftarlar karşıladı.
Taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları teknik direktör Sergen Yalçın'a çiçek verdi.
Siyah-beyazlı kafile, havalimanından konaklayacağı otele geçti.
BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma yarın saat 21.00'de Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: AA