Beşiktaş kafilesi Konya'ya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş kafilesi Konya'ya geldi

Beşiktaş kafilesi Konya'ya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beşiktaş, yarın oynayacağı Konyaspor maçı öncesi Konya'ya geldi.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş, yarın oynayacağı Konyaspor maçı öncesi Konya'ya geldi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde deplasmanda Konyaspor ile Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynayacağı maç için özel uçakla akşam saatlerinde Konya'ya geldi. Teknik Sorumlu Önder Karaveli'nin de aralarında bulunduğu kafile siyah-beyazlı taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Taraftarlar Önder Karaveli'ye tezahürat yaparak sevgi gösterisinde bulundu. Siyah-beyazlı kafile daha sonra kamp yapacağı otele geçti.

Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ersin, Emre, Rıdvan, Montero, Josef, Salih, Batshuayi, Oğuzhan, Can, Atiba, Mehmet, Pjanic, Larin, Ghezzal, Welinton, Vida, Kenan, Serdar, Güven, Umut.

(Enver Furkan Çelebioğlu/İHA)

Beşiktaş kafilesi Konya'ya geldi

Beşiktaş kafilesi Konya'ya geldi

Beşiktaş kafilesi Konya'ya geldi

Beşiktaş kafilesi Konya'ya geldi

Beşiktaş kafilesi Konya'ya geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title