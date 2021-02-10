Beşiktaş kafilesi Konya'ya geldi
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Beşiktaş kafilesi Konya'ya geldi

10.02.2021 17:45 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:49
Beşiktaş kafilesi Konya'ya geldi

Beşiktaş kafilesi, İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı için Konya'ya geldi.

Beşiktaş kafilesi, İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı için Konya'ya geldi. 

Beşiktaş, yarın saat 20.45'te Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda İttifak Holding Konyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaşacak. Siyah-beyazlı kafile, Asbaşkan Emre Kocadağ başkanlığında özel uçakla Konya'ya geldi ve ardından da kamp yapacağı otele geçti. Öte yandan futbolcular, otel önünde bekleyen taraftarla fotoğraf çektirdi.

Beşiktaş kafilesi Konya'ya geldi
Beşiktaş kafilesi Konya'ya geldi
Beşiktaş kafilesi Konya'ya geldi
Beşiktaş kafilesi Konya'ya geldi
Beşiktaş kafilesi Konya'ya geldi
Beşiktaş kafilesi Konya'ya geldi
Beşiktaş kafilesi Konya'ya geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI

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