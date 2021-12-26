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Beşiktaş kafilesi, Konya'da

AA / Abdullah Doğan - Haberler | Spor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'la yapacağı maç için Konya'ya geldi.

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BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'la yapacağı maç için Konya'ya geldi.

Siyah-beyazlı kafileyi, havalimanına gelen taraftarlar karşılarken, kafile konaklayacağı otele geçip maç saatini beklemeye başladı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Beşiktaş kafilesi, Konya'da

Beşiktaş kafilesi, Konya'da

Beşiktaş kafilesi, Konya'da

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AA / Abdullah Doğan - Spor Haberleri

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