Beşiktaş kafilesi, Konya'da
AA / Abdullah Doğan - Haberler | Spor
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'la yapacağı maç için Konya'ya geldi.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'la yapacağı maç için Konya'ya geldi.
Siyah-beyazlı kafileyi, havalimanına gelen taraftarlar karşılarken, kafile konaklayacağı otele geçip maç saatini beklemeye başladı.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.