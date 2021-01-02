Beşiktaş kafilesi Kayseri'ye geldi
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Beşiktaş kafilesi Kayseri'ye geldi

Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN - Haberler | Spor
Beşiktaş kafilesi Kayseri'ye geldi

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hava yolu ile Kayseri'ye geldi.

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Süper Lig'in 16'ncı haftasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hava yolu ile Kayseri'ye geldi.

Süper Lig ekibi Beşiktaş, yarın karşılaşacağı Hes Kablo Kayserispor maçı için özel uçakla Kayseri'ye geldi. Havalimanında takım otobüsüne binen futbolcular, konaklayacağı otele geçti. Yarın oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Beşiktaş kafilesi Kayseri'ye geldi
Beşiktaş kafilesi Kayseri'ye geldi
Beşiktaş kafilesi Kayseri'ye geldi
Beşiktaş kafilesi Kayseri'ye geldi
Beşiktaş kafilesi Kayseri'ye geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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