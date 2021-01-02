Beşiktaş kafilesi Kayseri'ye geldi
Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN - Haberler | Spor
Süper Lig'in 16'ncı haftasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hava yolu ile Kayseri'ye geldi.
Süper Lig'in 16'ncı haftasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hava yolu ile Kayseri'ye geldi.
Süper Lig ekibi Beşiktaş, yarın karşılaşacağı Hes Kablo Kayserispor maçı için özel uçakla Kayseri'ye geldi. Havalimanında takım otobüsüne binen futbolcular, konaklayacağı otele geçti. Yarın oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN