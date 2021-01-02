Beşiktaş kafilesi geldi
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Beşiktaş kafilesi geldi

02.01.2021 17:37 | Son Güncelleme: 02.01.2021 18:08

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maç için Kayseri'ye geldi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maç için Kayseri'ye geldi.

Özel uçakla kente gelen siyah-beyazlı kafile, Kayseri Havalimanı'nda bekleyen takım otobüsüne bindi.

Beşiktaş Futbol Takımı, havalimanından ayrılarak konaklayacağı otelde kampa girdi.

Beşiktaş kafilesi geldi
Beşiktaş kafilesi geldi
Beşiktaş kafilesi geldi
Beşiktaş kafilesi geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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