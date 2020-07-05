Beşiktaş kafilesi Kayseri'de
Süper Lig'in 30'uncu haftasında yarın deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş, hava yolu ile Kayseri'ye geldi.
05.07.2020 18:26 | Son Güncelleme: 05.07.2020 19:25
Süper Lig'in 30'uncu haftasında yarın deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş, hava yolu ile Kayseri'ye geldi.
Beşiktaş, ligde karşılaşacağı Hes Kablo Kayserispor maçı için Kayseri'ye geldi. Siyah-beyazlı kafileyi, koronavirüs salgını nedeniyle az sayıda taraftar karşıladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kendisine çiçek veren taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Kafile daha sonra alandan ayrılarak konaklayacağı otele geçti.
Kaynak: DHA