Beşiktaş kafilesi Kayseri'de Süper Lig'in 30'uncu haftasında yarın deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş, hava yolu ile Kayseri'ye geldi.

Süper Lig'in 30'uncu haftasında yarın deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş, hava yolu ile Kayseri'ye geldi.

Beşiktaş, ligde karşılaşacağı Hes Kablo Kayserispor maçı için Kayseri'ye geldi. Siyah-beyazlı kafileyi, koronavirüs salgını nedeniyle az sayıda taraftar karşıladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kendisine çiçek veren taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Kafile daha sonra alandan ayrılarak konaklayacağı otele geçti.

Kaynak: DHA