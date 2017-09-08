Beşiktaş Kafilesi Karabük'te

Süper Lig'in 4. haftasında yarın Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Karabük'e geldi.



Son idmanını İstanbul'da yapan siyah-beyazlılar, kara yoluyla kente ulaştı. Yol boyunca geniş güvenlik önlemi altında yolculuk eden Beşiktaş kafilesi, konaklayacağı otelin bulunduğu Safranbolu ilçesine geçti.



Siyah-beyazlı kafileyi otelin önünde bir grup taraftarı karşıladı. Taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları teknik direktör Şenol Güneş ve oyunculara tezahürat yaptı. Geniş güvenlik önlemleri altında otele gelen Beşiktaş kafilesine taraftarlar yaklaştırılmadı.



Otelde kampa giren Beşiktaş, yarın Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maçı beklemeye başladı.