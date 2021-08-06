Beşiktaş kafilesi hazırlık maçı için Adana'da
Süper Lig ekibi Adana Demirspor ile saat 21.00'de hazırlık maçında karşılaşacak Beşiktaş, Adana'da taraftarlarca karşılandı.
Süper Lig ekibi Adana Demirspor ile saat 21.00'de hazırlık maçında karşılaşacak Beşiktaş, Adana'da taraftarlarca karşılandı.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Yeni Adana Stadı'nda, saat 21.00'de Adana Demirspor ile hazır maçında karşılaşacak Beşiktaş kafilesi, Adana Havalimanı'na geldi.
Beşiktaş kafilesini karşılayan siyah-beyazlı taraftarlar, teknik heyet ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt