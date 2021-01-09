Beşiktaş kafilesi Hatay'da
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Beşiktaş kafilesi Hatay'da

09.01.2021 18:19 | Son Güncelleme: 09.01.2021 18:22
Beşiktaş kafilesi Hatay'da

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maç için Hatay'a geldi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maç için Hatay'a geldi.

Özel uçakla kente gelen siyah-beyazlı kafile, Hatay Havalimanı'nda bekleyen takım otobüsüne bindi.

Beşiktaş Futbol Takımı, havalimanından ayrılarak konaklayacağı otelde kampa girdi.

Antakya Atatürk Stadı'nda yarın saat 19.00'da oynanacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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