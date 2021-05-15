Beşiktaş kafilesi Göztepe ile oynayacakları maç için otelden ayrıldı
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Beşiktaş kafilesi Göztepe ile oynayacakları maç için otelden ayrıldı

Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel

Sergen Yalçın'ın gelişi Beşiktaşlı oyuncuların gelişleri Taraftarların tezahüratları Otobüsün hareket etmesi Otobüsün yolda ilerlemesi İZMİR - Beşiktaş kafilesi Göztepe ile oynayacakları maç için otelden ayrıldı.

Sergen Yalçın'ın gelişi

Beşiktaşlı oyuncuların gelişleri

Taraftarların tezahüratları

Otobüsün hareket etmesi

Otobüsün yolda ilerlemesi İZMİR - Beşiktaş kafilesi Göztepe ile oynayacakları maç için otelden ayrıldı

Beşiktaş kafilesi Göztepe ile oynayacakları maç için otelden ayrıldı
Beşiktaş kafilesi Göztepe ile oynayacakları maç için otelden ayrıldı
Beşiktaş kafilesi Göztepe ile oynayacakları maç için otelden ayrıldı
Beşiktaş kafilesi Göztepe ile oynayacakları maç için otelden ayrıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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