Beşiktaş kafilesi Göztepe ile oynayacakları maç için otelden ayrıldı

Sergen Yalçın'ın gelişi Beşiktaşlı oyuncuların gelişleri Taraftarların tezahüratları Otobüsün hareket etmesi Otobüsün yolda ilerlemesi İZMİR - Beşiktaş kafilesi Göztepe ile oynayacakları maç için otelden ayrıldı.