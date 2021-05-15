Beşiktaş kafilesi Göztepe ile oynayacakları maç için otelden ayrıldı
Sergen Yalçın'ın gelişi Beşiktaşlı oyuncuların gelişleri Taraftarların tezahüratları Otobüsün hareket etmesi Otobüsün yolda ilerlemesi İZMİR - Beşiktaş kafilesi Göztepe ile oynayacakları maç için otelden ayrıldı.
Sergen Yalçın'ın gelişi
Beşiktaşlı oyuncuların gelişleri
Taraftarların tezahüratları
Otobüsün hareket etmesi
Otobüsün yolda ilerlemesi İZMİR - Beşiktaş kafilesi Göztepe ile oynayacakları maç için otelden ayrıldı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler