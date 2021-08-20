Beşiktaş kafilesi Gaziantep'te
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Beşiktaş kafilesi Gaziantep'te

Beşiktaş kafilesi Gaziantep'te
Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Spor

Süper Lig'in 2. haftasında yarın Gaziantep ile karşılaşacak Beşiktaş Futbol Takımı, Gaziantep'e ulaştı.

Süper Lig'in 2. haftasında yarın Gaziantep ile karşılaşacak Beşiktaş Futbol Takımı, Gaziantep'e ulaştı.

Gaziantep Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi bir grup Beşiktaş taraftarı coşkuyla karşıladı.

Taraftarın sevgi gösterisine el sallayarak karşılık veren futbolcular hatıra fotoğrafı çektirdi.

Havalimanında takım otobüsüne binmeden önce taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın'a çiçek verdi.

Güvenlik önlemleri altında takım otobüsüne binen siyah-beyazlı kafile, havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele hareket etti.

Gaziantep ile Beşiktaş arasında Kalyon Stadyumu'nda yarın saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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