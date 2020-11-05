Beşiktaş kafilesi Gaziantep'te
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Beşiktaş kafilesi Gaziantep'te

05.11.2020 18:13 | Son Güncelleme: 05.11.2020 18:27

Süper Lig'in 8. haftasında yarın Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak Beşiktaş Futbol Takımı, Gaziantep'e geldi.

Süper Lig'in 8. haftasında yarın Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak Beşiktaş Futbol Takımı, Gaziantep'e geldi.

Gaziantep'e özel uçakla gelen siyah-beyazlı kafilede, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Rachid Ghezzal, Atakan Üner, Ajdin Hasic, Güven Yalçın, Cyle Larin, Vincent Aboubakar yer aldı.

Havalimanında takım otobüse binmeden önce taraftarlar teknik direktör Sergen Yalçın'a çiçek verdi.

Kafile, daha sonra konaklayacakları otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.

Gaziantep FK ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma yarın saat 20.00'de Gaziantep Kalyon Stadı'ndan oynanacak.

Beşiktaş kafilesi Gaziantep'te
Beşiktaş kafilesi Gaziantep'te
Beşiktaş kafilesi Gaziantep'te
Beşiktaş kafilesi Gaziantep'te

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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