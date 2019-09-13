Beşiktaş kafilesi Gaziantep'te

13.09.2019 18:54

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep ile oynayacağı maç için Gaziantep'e ulaştı.



İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Gaziantep Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi çok sayıda taraftar karşıladı. Taraftarlar Beşiktaşlı futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.



Çiçeklerle ve sevgi gösterileri ile karşılanan Beşiktaş kafilesi, havalimanından konaklayacakları otele hareket etti.



Gaziantep Kalyon Stadı'nda yarın oynanacak olan Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş maçı 20.00'de başlayacak.



Beşiktaş'ın kamp kadrosu



Yarın oynanacak maç için Gaziantep'e ulaşan Beşiktaş takımının kadrosunda Loris Karius, Utku Yuvakuran, Doğukan Özkan, Douglas Santos, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Enzo Roco, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Necip Uysal, Mohamed Elneny, Muhayer Oktay, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Orkan Çınar, Georges N'Koudou, Abdoulay Diaby, Tyler Boyd, Umut Nayir ve Güven Yalçın yer aldı.



Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Burak Yılmaz ve Oğuzhan'ın yanı sıra Lens de kadroda yer almadı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA