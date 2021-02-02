Beşiktaş kafilesi, Antalya'ya geldi
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Beşiktaş kafilesi, Antalya'ya geldi

02.02.2021 17:51 | Son Güncelleme: 02.02.2021 17:54
Beşiktaş kafilesi, Antalya'ya geldi

Süper Lig'in 23. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, Antalya'ya geldi.

Süper Lig'in 23. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, Antalya'ya geldi.

Özel uçakla kente ulaşan siyah-beyazlı kafileyi, Antalya Havalimanı önünde taraftarlar karşıladı.

Taraftarlar, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Beşiktaş kafilesi, kampa gireceği otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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