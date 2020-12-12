Beşiktaş kafilesi, Antalya'ya geldi
12.12.2020 18:15 | Son Güncelleme: 12.12.2020 18:18
Süper Lig'in 12. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Antalya'ya geldi.
Süper Lig'in 12. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Antalya'ya geldi.
Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sadece görevliler karşıladı.
Havalimanında bekleyen otobüse binen siyah-beyazlı kafile, konaklayacağı otele geçti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Uğur