Beşiktaş kafilesi, Antalya'ya geldi
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Beşiktaş kafilesi, Antalya'ya geldi

12.12.2020 18:15 | Son Güncelleme: 12.12.2020 18:18
Beşiktaş kafilesi, Antalya'ya geldi

Süper Lig'in 12. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Antalya'ya geldi.

Süper Lig'in 12. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Antalya'ya geldi.

Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sadece görevliler karşıladı.

Havalimanında bekleyen otobüse binen siyah-beyazlı kafile, konaklayacağı otele geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Uğur

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