Beşiktaş kafilesi Antalya'da
AA / Oktay Özden - Haberler | Güncel
Süper Lig'in 5. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, Antalya'ya geldi.
Süper Lig'in 5. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, Antalya'ya geldi.
Özel uçakla Antalya Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, bir grup Beşiktaş taraftarı coşkuyla karşıladı.
Taraftarlar, futbolculara ve teknik direktör Sergen Yalçın'a sevgi gösterisinde bulundu.
Güvenlik önlemleri altında takım otobüsüne binen siyah-beyazlı kafile, havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele hareket etti.
Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş müsabakası, Antalya Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak.