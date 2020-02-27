Beşiktaş kafilesi, Alanya'da
Süper Lig'in 24. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Alanya'ya geldi.
Süper Lig'in 24. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Alanya'ya geldi.
İstanbul'dan özel uçakla Gazipaşa Havalimanı'na gelen Beşiktaş kafilesini bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirdi.
Siyah-beyazlılar, taraftarların tezahüratları arasında havalimanından ayrılarak, kalacakları otele geçti.
Bu arada Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi, Alanya Beşiktaşlılar Derneği'nde siyah-beyazlı taraftarlarla buluştu.
Kaynak: AA