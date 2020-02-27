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Beşiktaş kafilesi, Alanya'da

Süper Lig'in 24. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Alanya'ya geldi.

27.02.2020 20:19 | Son Güncelleme: 27.02.2020 20:22
Beşiktaş kafilesi, Alanya'da

Süper Lig'in 24. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak , Alanya'ya geldi.

İstanbul'dan özel uçakla Gazipaşa Havalimanı'na gelen Beşiktaş kafilesini bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Siyah-beyazlılar, taraftarların tezahüratları arasında havalimanından ayrılarak, kalacakları otele geçti.

Bu arada Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi, Alanya Beşiktaşlılar Derneği'nde siyah-beyazlı taraftarlarla buluştu.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Beşiktaş kafilesi, Alanya'da
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