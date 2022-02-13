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Beşiktaş kafilesi Adana'ya geldi

AA, Ozan Efeoğlu - Spor
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Beşiktaş kafilesi Adana'ya geldi

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Adana Demirspor'a konuk olacak Beşiktaş, Adana'ya geldi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Adana Demirspor'a konuk olacak Beşiktaş, Adana'ya geldi.

Adana Havalimanı'nda siyah-beyazlı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, futbolcular ve teknik heyete sevgi gösterisinde bulundu.

Beşiktaş kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.

Adana Demirspor ile Beşiktaş yarın saat 20.00'de Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak.

Beşiktaş kafilesi Adana'ya geldi

Beşiktaş kafilesi Adana'ya geldi

Beşiktaş kafilesi Adana'ya geldi

Beşiktaş kafilesi Adana'ya geldi

AA / Ozan Efeoğlu - Spor

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Beşiktaş, Adana, Spor, Haberler

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