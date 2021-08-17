Beşiktaş Kadın Futbol Takımı yarın St. Pölten ile karşılaşacak
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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı yarın St. Pölten ile karşılaşacak

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı yarın St. Pölten ile karşılaşacak
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu ilk maçında yarın Avusturya'nın St. Pölten ekibiyle karşılaşacak.

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu ilk maçında yarın Avusturya'nın St. Pölten ekibiyle karşılaşacak.

Siyah-beyazlı takım, eleme turunda St. Pölten'in yanı sıra İtalya'nın Juventus ve Kuzey Makedonya'nın Kamenica Sasa ekipleriyle 8. Grup'ta yer alıyor.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak turda siyah-beyazlı ekibin, Torino'da St. Pölten ile yapacağı müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, St. Pölten'i yenmesi halinde Juventus-Kamenica Sasa maçının galibiyle 21 Ağustos'ta final karşılaşmasına çıkacak. Siyah-beyazlı takım, St. Pölten'e mağlup olması halinde ise Juventus-Kamenica Sasa maçının mağlubuyla 21 Ağustos'ta üçüncülük müsabakası oynayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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