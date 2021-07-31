Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, teknik direktör Bahar Özgüvenç'le yollarını ayırdı
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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, teknik direktör Bahar Özgüvenç'le yollarını ayırdı

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, teknik direktör Bahar Özgüvenç'le yollarını ayırdı
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, teknik direktör Bahar Özgüvenç'le yollarını ayırdığını açıkladı.

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, teknik direktör Bahar Özgüvenç'le yollarını ayırdığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "25 Eylül 2020 tarihinden beri Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'mızın Teknik Direktörlük görevini yürüten Bahar Özgüvenç ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." denildi.

Açıklamada, hizmetleri için Özgüvenç'e teşekkür edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, teknik direktör Bahar Özgüvenç'le yollarını ayırdı - Haberler Spor
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