Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın Vodafone ile olan isim sponsorluğu uzatıldı

Ahmet Nur Çebi: Kadın futbolunda da bonservis ve sözleşmeler erkek futbolundaki gibi olsun

Engin Aksoy: Beşiktaş Kadın Takımı, futbolun cinsiyetinin olmadığının en güzel ispatı

OLGUCAN KALKAN - ALİ DANAŞ/ İSTANBUL,- Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile Vodafone arasındaki göğüs ve isim sponsorluğu 1 yıl daha uzatıldı. Vodafone Park'ta düzenlenen imza törenine Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Beşiktaş Kadın Takımı futbolcuları ile U17 ve U15 kız futbol takımlarının oyuncuları katıldı. Vodafone ayrıca, sponsorluğunun 10'uncu yılı için özel olarak tasarlanıp üretilen formaların satışından elde edilecek gelirle, kız çocuklarının futbol eğitimine katkıda bulunacak.

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takım Kaptanı Başak Gündoğdu ise, "Vodafone'un iş birliği bizim için çok önemli. Kadın futbolunda iki devrim gerçekleşti. Biri kulübümüzün kadın futbol takımı kurması, ikincisi de sponsorumuzun gelişi ve desteği. Bizim için çok kıymetli özel ve güzel bir takımız sponsorluğun bilincindeyiz, inşallah kulübümüzü yurt dışında da en iyi şekilde temsil edeceğiz" diye konuştu.