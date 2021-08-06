Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Mesut Kır getirildi

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Mesut Kır getirildi.

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Mesut Kır getirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'mızın teknik direktörlüğüne, 7 yıldır futbol akademimizde görev yapmakta olan Mesut Kır getirilmiştir. Kulübümüze bugüne kadar değerli katkılar veren Mesut Kır'a yeni görevinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan