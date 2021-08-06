Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Mesut Kır getirildi
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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Mesut Kır getirildi

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Mesut Kır getirildi
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Mesut Kır getirildi.

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Mesut Kır getirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'mızın teknik direktörlüğüne, 7 yıldır futbol akademimizde görev yapmakta olan Mesut Kır getirilmiştir. Kulübümüze bugüne kadar değerli katkılar veren Mesut Kır'a yeni görevinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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