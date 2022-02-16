Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, ile sponsorluğu bir yıllığına uzattı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Vodafone ile sponsorluk anlaşmasını bir yıllığına uzattı.

Vodafone Park'ta, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Fırat Fidan ve takım kaptanı Başak Gündoğdu'nun katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısıyla anlaşmanın detayları açıklandı.

Basın toplantısında konuşan Ahmet Nur Çebi, sadece futbol alanında değil kadın sporcuların ve çalışanlarının da kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek, "Vodafone için de bu çok değerli. Toplantıda onları temsilen bir erkek ve bir kadın yöneticinin olması bunu gösteriyor. İnşallah biz de bir kadın yönetici alarak devam ederiz." dedi.

Kadın futbol takımının geçen sezon şampiyon olduğunu hatırlatan Çebi, "Kadın futbol takımımızın gösterdiği başarıya, erkek takımımızın gösterdiği başarı kadar değer veriyoruz. Buradan Türkiye Futbol Federasyonuna da çağrıda bulunmak istiyorum. TFF'de bonservis konularının ve sözleşmelerinin erkek futbol takımında olduğu gibi olması mesajını iletmek istiyorum." diye konuştu.

Beşiktaş Kulübü olarak diğer kulüplerin kadın futbol takımı kurmasına ön ayak olduklarına dikkati çeken Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin güzide kulüplerinden Fenerbahçe, Galatasaray ve diğerlerini kadın futbol takımı kurmaya teşvik ettik. Geçen seneki ifadelerimizle bu takımların kurulmasına sebebiyet verdiğimiz için mutluyum. Ligin tadı biraz daha arttı. Kadınlarımızın son dönemde gösterdiği performansa çok keyifle yaklaşsam da 5-0, 6-0 olmuyor. Yöneticilerimize de söyledim hanımefendileri incitmemelerini söyledim. 2, 3 bizim için yeterli. Karşıdaki arkadaşların keyfini kaçırmayalım. Onların da motivasyona ihtiyacı var."

Desteğinden dolayı Vodafone'a teşekkür eden Çebi, "İnşallah erkek takımına ve stadımıza verdikleri destek gibi uzun yıllar kadın takımımızı da desteklerler." değerlendirmesinde bulundu.

Yakın dönemde sponsorluk anlaşmalarında bir değişikliğin olup olmayacağı sorusunu Çebi, "Pandemi döneminde özellikle yayıncı kuruluşların gerileyen destekleri ve de stat gelirimizdeki büyük düşüşleri telafi edeceğimiz tek yer kaldı. O da futbolcu satışı ve sponsorlarımız. Dolayısıyla önümüzdeki sezonlarla ilgili belki de bütün mecralarımızda değişiklikler olabilir. Arkadaşlarımız çalışıyor." diye yanıtladı.

Erkek ve kadın oyunculardan kurulu karma bir takımın gelecek dönemde maç yapıp yapmayacağı sorusunu yanıtlayan Çebi, bunun olabileceğini söyledi.

Aksoy: "Kadınlara desteği Vodafone olarak çok önemsiyoruz"

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy ise kulübün en büyük destekçilerinden biri olmaya devam ettiklerini belirterek, "2013'te 150 milyon değerinde bir anlaşma yaptık. Bu halen Türkiye'nin en büyük yatırımı olarak devam ediyor. Vodafone Park'a aynı zamanda 10 milyon dolarlık yatırım yaptık. Türkiye'nin en akıllı stadı ve dünyanın en güzel lokasyonunda bulunuyor. Çok güzel bir yaşam alanı oldu." diye konuştu.

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'na verdikleri desteğin sponsorluk anlamında değerli olduğunu vurgulayan Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun dışında Beşiktaş Vodafone Futbol Takımı'na verdiğimiz destek, Türkiye'nin ve dünyanın her alanında yüzde yüz eşitlik için mücadele eden şirketimizin amaç odaklı olması açısından da önem taşıyor. Erkeklere biçilmiş rollerde kadın futbol takımının varlığı, en az erkekler kadar başarıyla mücadele etmeleri topluma verilmiş en güzel mesaj. Kadınlara desteği Vodafone olarak çok önemsiyoruz. Beşiktaş'ın da bu konuda öncü olması iş birliğinin temellerini oluşturuyor. Beşiktaş Vodafone sadece sahadaki başarılarıyla değil, diğer kadınlara da pek çok alanda ilham vermesiyle büyük sorumluluğu yerine getiriyor. Futbolu seven kız çocuklarına da ilham veriyor. Sadece saha içindeki başarılarıyla değil verdikleri mesajla da başarılı buluyoruz. Kadın futboluna verdiğimiz desteğin diğer şirketlere de örnek olması ve diğer kulüplerin önünü açması bizi mutlu ediyor."

Futbol takımına verdikleri desteğin yanı sıra stat isim sponsorluğuyla önemli katkılarda bulunduklarını anlatan Aksoy, "Vodafone KaraKartallar Hareketi ile de 8 yıl içinde 20 milyon lira civarında gelir imkanı yaratmış olduk. Başka yerde bulamayacakları faydaları sağlamış olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek dönemlerde kadın futbolunun daha da gelişeceğine inandığını aktaran Aksoy, "Kurulduğu günden bu yana forma sponsoruyduk. Şimdi aynı zamanda isim sponsoruyuz. Önümüzdeki sezonun sonuna kadar bu devam edecek. 3 milyon 250 bin liralık bir destek. Bu şekilde 10 yılı geride bırakmış oluyoruz. Vodafone olarak kadın futboluna desteğimizi sürdürülebilir ve uzun dönemli devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Uzun süreli iş birliği yaptıklarını kaydeden Aksoy, Beşiktaş'a bir futbolcu getirme gibi bir düşüncelerinin olup olmadığı sorusunu, "İki kurumun da menfaatleri ve beklentileri çok önemli. Mümkün olduğu kadar ortak mecralarda buluşmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde de aynı vizyon ve aynı beklentiler oldukça iş birliğimiz devam edecek. Ama futbolcu getirme gibi konular Sayın Başkan ve yönetim kurulunun takdirinde olan konular. Biz sadece markamıza uygun mecralarda iş birliği yapıyoruz. Kaynakların nerede kullanılacağı tasarrufumuz olmaz. Öyle bir sponsorluk modeli de kalmadı. Doğru da değil. Artık kulüpler çok daha profesyonel yönetiliyor." şeklinde yanıtladı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ise yeni bir projenin hayata geçirileceğini belirterek, "Kadın futbol takımına desteğimizi sürdürüyoruz. Geçen yılki desteğe isim sponsorluğunu da ekledik. Hedefimize ulaştığımızı, kadın futbolunda yaygınlaşmayı sağladığımızı görüyoruz." diye konuştu.

Kadınların futbolda imkanlarının genişlemesi ve gelişmesi için yeni adımlar atacaklarını kaydeden Şahin, "Daha önce Beşiktaş ve Atletico Madrid'in karşı karşıya geldiği Türkiye Vodafone Kupası organizasyonu gerçekleştirdik. Bu maç en çok seyircinin geldiği kadın maçı oldu. Beşiktaş belgeseli çektik ve 3,3 milyon kişiye ulaştık. Şimdi spor okullarında futbol eğitimi alan kız çocuklarına yönelik proje yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun için 10. yıla özel formalar tasarladıklarını anlatan Şahin, şunları söyledi:

"Gelirlerini kız çocuklarının eğitimine ayıracağız. Adana, Ankara, Antalya, İzmir ve İstanbul'da spor okullarında seçmeler yapılacak. Eylül ayında seçmeler başlıyor. Toplamda 200 kız çocuğu eğitim alacak. Seçmeler sonucunda Beşiktaş Vodafone altyapı antrenörleri oyuncuları seçecek. İstanbul'da 100, Ankara ve İzmir'de 30'ar, Adana ve Antalya'da 20'şer oyuncu olacak. Haziran 2023'te bu tamamlanacak. 540 bin liralık gelirin tamamı kız çocuklarının eğitimine ayıracağız."

Fırat Fidan ve kaptan Başak Gündoğdu'dan açıklamalar

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan da kadın futboluna sadece sözde değil pratik olarak da önem verdiklerini belirterek, "Kadın futbolunda altyapıda devrim yapmak için çalışmalara başladık." diye konuştu.

Siyah-beyazlı takımın kaptanı Başak ise Vodafone ile yapılan anlaşmanın çok önemli gelişmeler sağladığını kaydederek, "Kadın futbolunda iki devrim gerçekleşti. Biri kulübümüzün kadın futbol takımı kurması, ikincisi de sponsorumuzun gelişi ve desteği. Bunlar bizim için çok kıymetli. Özel ve güzel bir takımız. İnşallah kulübümüzü yurt dışında da en iyi şekilde temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tesisin tadilatı talebi

Beşiktaş Vodafone'nun Gebze'de oynamasıyla ilgili soru üzerine Başkan Ahmet Nur Çebi, takımın Ümraniye'deki antrenman sahasının yenilenmesi yönünde Engin Aksoy'dan talepte bulundu.

Bu sezon standartların değişmesi nedeniyle kadın futbol takımının Gebze'de maçlarını yaptığına dikkati çeken Fidan, Vodafone'nun bir stat yapımına destek olup olmayacağı sorusuna, "Bir stat yaparsanız memnun oluruz." dedi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çebi, "Stat değil de ufak bir şey isteyelim. Ümraniye'deki antrenman sahamızın tadilatı yapılacaktı. Engin Bey'den isteyelim. Onlar şimdi yanıt vermesinler. Kızlarımız çalışmalarını Ümraniye'de sürdürüyor. Tesisin fiziki olarak durumu hoş değil. Biz isteğimizi arz edelim. Bir değerlendirin. Vodafone'un ismini koyarak belki bütçeleri uygun düşebilir." diye konuştu.

Bu ifadeler üzerine Engin Aksoy ise "Sponsorluk anlaşmamız isim ve göğüs sponsorluğuyla ilgili, onun dışında bir projeksiyonumuz yok. Keşke kadın futbol takımının da burada oynama imkanı olsa." değerlendirmesinde bulundu.