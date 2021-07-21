Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Şelale Kepenç'i renklerine bağladı

Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı, milli oyuncu Şelale Kepenç'i kadrosuna kattı.

Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı, milli oyuncu Şelale Kepenç'i kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Wyoming Üniversitesi'nde forma giyen 23 yaşındaki forvet ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever