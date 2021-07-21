Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Şelale Kepenç'i renklerine bağladı
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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Şelale Kepenç'i renklerine bağladı

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Şelale Kepenç'i renklerine bağladı
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı, milli oyuncu Şelale Kepenç'i kadrosuna kattı.

Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı, milli oyuncu Şelale Kepenç'i kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Wyoming Üniversitesi'nde forma giyen 23 yaşındaki forvet ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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