Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Rusya deplasmanında
Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası ilk maçına yarın Rusya'da çıkacak.
Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası ilk maçına yarın Rusya'da çıkacak.
Siyah-beyazlı takım, B Grubu'ndaki ilk maçında Spartak&Moskova Region'a konuk olacak.
Karşılaşma, başkent Moskova'daki Vidnoje Spor Merkezi'nde yarın saat 18.00'de başlayacak.
B Grubu'nda Beşiktaş'ın rakipleri arasında Spartak&Moskova Region'un yanı sıra yine Rusya'dan MBA Moskova ve Kosova'dan Mabetex takımları bulunuyor.