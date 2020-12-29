Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğüne Mehmet Kabaran getirildi

Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Mehmet Kabaran oldu.

Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Mehmet Kabaran oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Mehmet Kabaran ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Deneyimli çalıştırıcı Mehmet Kabaran'a görevinde başarılar dileriz." denildi.

Kabaran, daha önce Anadolu Efes, Darüşşafaka, Uşak Sportif, Galatasaray, Afyon Belediyespor ve Yalova Belediyespor'da görev aldı.

Siyah-beyazlı takımın yeni başantrenörü ayrıca 2010'da Yeni Zelanda Erkek Milli Takımı'nda ve 2015 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Kadın Takımı'nın teknik ekibinde görev yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan