Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'na yeni sponsor

15.10.2019 13:21

Fikret Orman: Sponsorluklar bizim için önemli

Hümeyra Okat: Başarılı bir takımla yola çıktık

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Kadınlar Basketbol Süper Lig'inde mücadele eden Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, TRC İnşaat ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Vodafone Park'ta düzenlenen imza törenine Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yönetim kurulu üyeleri ve TRC İnşaat Genel Müdürü Hümeyra Okat katıldı.Konuşmasına Fransa karşısında 1 puan alan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik ederek başlayan Fikret Orman, "TRC İnşaat, kadın basketbol takımımıza isim sponsoru oldu. Aynı zamanda şirketin ismi formamızda da yer alacak. Kadın basketine verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Kadınların kadın sporuna destek çıkmalarından çok memnun oldum. İki tarafa da hayrı olsun. Beşiktaş'ı yönettiğimizde attığımız imzalar karşılıklı kazan ilkesiyle oldu. TRC İnşaat'tan mutlu olacağını düşünüyorum. Taraftarımızdan da kadın basketbol takımına destek vermelerini istiyorum. Bazı sıkıntılardan geçiyoruz. Kulüplerin daralması lazım. Benim son dönemimde de buna dikkat etmeye çalıştık. Her takımı kendi bütçesi içinde değerlendirdik. Sponsorluklar bizim için önemli" diye konuştu.HÜMEYRA OKAT: BAŞARILI BİR TAKIMLA YOLA ÇIKTIKBaşarılı bir takımla yola çıktıklarını belirten TRC İnşaat Genel Müdürü Hümeyra Okat, "TRC inşaat olarak daha sosyal sorumluluk projesiyle yola çıktık Kadınlara umut olmak, ışık tutma için. Başkanımız bize gönülden destek oldu. Beşiktaş ailesinin bir parçası olarak bizi buraya davet etti. Başarılı bir takımla yola çıktık. Onlara ayrı bir misyon sunacağız. Herkesin ben yapabilirim demesine yol göstereceğiz" şeklinde konuştu. Basın mensuplarının soru sorduğu sırada Beşiktaş yöneticisi Hüseyin Yücel de, Hümeyra Okat'a soru yöneltti. Yücel, "Tekerlekli basketbol takımımız namağlup yoluna devam ediyor. Defalarca şampiyon oldu. Ancak Avrupa'ya gitme konusunda sıkıntı yaşıyor. Bu konuda sponsorluk düşünür müsünüz" dedi.

Basın mensuplarının soru sorduğu sırada Beşiktaş yöneticisi Hüseyin Yücel de, Hümeyra Okat'a soru yöneltti. Yücel'in, "Tekerlekli basketbol takımımız namağlup yoluna devam ediyor. Defalarca şampiyon oldu. Ancak Avrupa'ya gitme konusunda sıkıntı yaşıyor. Bu konuda sponsorluk düşünür müsünüz" sorusu üzerine Okat, "Önümüzdeki günlerde bununla ilgili çalışmalar yapabiliriz" yanıtını verdi.

Kaynak: DHA