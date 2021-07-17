Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, milli oyuncu Özge Yavaş'ı renklerine bağladı
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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, milli oyuncu Özge Yavaş'ı renklerine bağladı

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, milli oyuncu Özge Yavaş'ı renklerine bağladı
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı, milli oyuncu Özge Yavaş'ı kadrosuna kattı.

Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı, milli oyuncu Özge Yavaş'ı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Hatay Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen 30 yaşındaki oyun kurucu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Özge Yavaş, geçen sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde forma giydiği 15 maçta 10,5 sayı, 7,4 asist ve 3,2 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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