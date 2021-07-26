Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, İrem Naz Topuz'un sözleşmesini 1 yıl uzattı
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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, İrem Naz Topuz'un sözleşmesini 1 yıl uzattı

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, İrem Naz Topuz'un sözleşmesini 1 yıl uzattı
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı, 24 yaşındaki forvet oyuncusu İrem Naz Topuz'un sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı, 24 yaşındaki forvet oyuncusu İrem Naz Topuz'un sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonunda Beşiktaş HDI Sigorta Takımımızda başarılı bir performans sergileyen İrem Naz Topuz ile 2021-2022 sezonu öncesinde 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, İrem Naz Topuz'un sözleşmesini 1 yıl uzattı - Haberler Spor
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