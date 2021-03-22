Beşiktaş kaçan galibiyete üzülüyor

Sergen Yalçın'ın derbi yenilmezliği sürüyorDomagoj Vida Fenerbahçe maçlarında bir başkaGhezzal asistlerine devam ediyorAli DANAŞ/İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşan Beşiktaş, 89'uncu dakikada yediği golle 1-1'lik beraberliğe razı oldu.