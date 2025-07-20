Beşiktaş kaç defa üçüncü oldu?

Programın etkileşimli yapısı, izleyenleri pasif bir konumdan çıkarıp yarışmanın aktif bir katılımcısı haline getiriyor. Sorulara yarışmacıyla birlikte cevap vermeye çalışırken, eğlencenin tadını çıkarıp aynı zamanda yeni bilgiler keşfediyorlar. Bu dinamik ve öğretici yapısıyla Kim Milyoner Olmak İster, bilgi severler için vazgeçilmez bir deneyim sunuyor. Peki, 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en fazla üçüncü olan futbol takımı hangisidir?

1959'DAN GÜNÜMÜZE KADARKİ SÜPER LİG TARİHİNDE EN FAZLA ÜÇÜNCÜ OLAN FUTBOL TAKIMI HANGİSİDİR?

A: Beşiktaş

B: Fenerbahçe

C: Galatasaray

D: Trabzonspor

Cevap : C