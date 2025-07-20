Beşiktaş kaç defa üçüncü oldu?
Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde izleyiciler, ekran karşısında hem neşeli hem de bilgi dolu bir yolculuğa çıkıyor. Yarışmacının her sorusu, seyircilerde hem merak uyandırıyor hem de öğrenme arzusunu körüklüyor. Stüdyodaki heyecan ve duygu dolu atmosfer, evdeki izleyicileri de kendi bilgilerini sınamaya teşvik ediyor. Peki, 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en fazla üçüncü olan futbol takımı hangisidir?
Programın etkileşimli yapısı, izleyenleri pasif bir konumdan çıkarıp yarışmanın aktif bir katılımcısı haline getiriyor. Sorulara yarışmacıyla birlikte cevap vermeye çalışırken, eğlencenin tadını çıkarıp aynı zamanda yeni bilgiler keşfediyorlar. Bu dinamik ve öğretici yapısıyla Kim Milyoner Olmak İster, bilgi severler için vazgeçilmez bir deneyim sunuyor. Peki, 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en fazla üçüncü olan futbol takımı hangisidir?
1959'DAN GÜNÜMÜZE KADARKİ SÜPER LİG TARİHİNDE EN FAZLA ÜÇÜNCÜ OLAN FUTBOL TAKIMI HANGİSİDİR?
A: Beşiktaş
B: Fenerbahçe
C: Galatasaray
D: Trabzonspor
Cevap : C