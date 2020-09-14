Beşiktaş, Josef de Souza'yı kadrosuna dahil etti
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Beşiktaş, Josef de Souza'yı kadrosuna dahil etti

Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'yı transfer etti.

Beşiktaş, Josef de Souza'yı kadrosuna dahil etti
14.09.2020 19:19 | Son Güncelleme: 14.09.2020 19:22

Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'yı transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada oynayan 31 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Josef de Souza'ya Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, başarılar dileriz." denildi.

Josef de Souza daha önce Fenerbahçe'de de forma giymişti.

Kaynak: AA

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