Beşiktaş, İzmir'e tam kadro gidecek
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Beşiktaş, İzmir'e tam kadro gidecek

Beşiktaş, İzmir'e tam kadro gidecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 42'nci haftasında yarın oynayacağını Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 42'nci haftasında yarın oynayacağını Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu. Kadroda, sakatlığı bulunan oyuncular da yer aldı.

Bugün saat 16.00'da İzmir'e gidecek olan Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, sakatlığı bulunan ve maçta görev alamayacak olan Aboubakar, Cenk Tosun, Hasic ve Oğuzhan'ı da Göztepe karşılaşmasının kadrosuna dahil etti.

Siyah-beyazlıların Göztepe maçı kadrosu şöyle;

"Ersin, Utku, Emre Bilgin, Rosier, Montero, N'Sakala, Welinton Souza, Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan, Atiba, Necip, Ljajic, Dorukhan, Mensah, N'Koudou, Aboubakar, Larin, Ghezzal, Ajdin Hasic, Cenk Tosun, Gökhan Töre"


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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