Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından
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Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

07.02.2021 21:59 | Son Güncelleme: 07.02.2021 22:03
Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

Süper Lig'de Beşiktaş'a 1-0 kaybeden İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör İsmail Kartal, oyuncularının on kişi kalan rakipleri karşısında rehavete girdiğini söyledi.

Süper Lig'de Beşiktaş'a 1-0 kaybeden İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör İsmail Kartal, oyuncularının on kişi kalan rakipleri karşısında rehavete girdiğini söyledi.

Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın 10 kişi kaldığı dakikaya kadar oyunun ortada gittiğini belirterek, "Rakip 10 kişi kaldıktan sonra kontrolü ele aldık. Çok fazla üretken olamadık. İlk yarının sonlarında Beşiktaş kontrolü ele aldı. Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen daha çok istedi, daha çok mücadele etti." dedi.

Beşiktaş'ın galibiyeti hak ettiğini kaydeden Kartal, "Bizde de maçı isteyen oyuncular vardı. Oyuncularım rakip 10 kişi diye, 'Nasıl olsa kazanırız' rehavetine girdi. Sonuçta kaybettik." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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