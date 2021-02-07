Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ
07.02.2021 21:57 | Son Güncelleme: 07.02.2021 22:12
Süper Lig'in 24. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta asbaşkan Emre Kocadağ, son maçlardaki kötü gidişe son verdiklerini söyledi.
Süper Lig'in 24. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta asbaşkan Emre Kocadağ, son maçlardaki kötü gidişe son verdiklerini söyledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul