Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ
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Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ

07.02.2021 21:57 | Son Güncelleme: 07.02.2021 22:12

Süper Lig'in 24. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta asbaşkan Emre Kocadağ, son maçlardaki kötü gidişe son verdiklerini söyledi.

Süper Lig'in 24. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta asbaşkan Emre Kocadağ, son maçlardaki kötü gidişe son verdiklerini söyledi.

Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ
Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ
Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ
Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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