Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

19.11.2019 16:08 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:08

Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaların yapıldığı belirtildi.

Antrenmana, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos ve Atiba Hutchinson'ın katılmadığı, milli takımdan dönen Adem Ljajic'e ise yenilenme programı uygulandığı aktarıldı.

Sahada yapılan ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın, pas, 5'e 2, minyatür kale maç ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarıyla devam ettiği bildirildi.

Antrenmanın, yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA