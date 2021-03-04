Beşiktaş - İstanbul Üni. maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?
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Beşiktaş - İstanbul Üni. maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

04.03.2021 01:38 | Son Güncelleme: 04.03.2021 01:42
Beşiktaş - İstanbul Üni. maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

Kızlar Basketbol Gençler Ligi maçında bugün Beşiktaş - İstanbul Üni. maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Beşiktaş - İstanbul Üni. maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği Kızlar Basketbol Gençler Ligi maçları, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Kızlar Basketbol Gençler Ligi maçında, Beşiktaş - İstanbul Üni. maçı gerçekleşecek. Peki, Beşiktaş - İstanbul Üni. maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

BEŞİKTAŞ - İSTANBUL ÜNİ. MAÇI HANGİ KANALDA?

Kızlar Basketbol Gençler Ligi, Beşiktaş - İstanbul Üni. maçı, Bolu'da Ertuğrul Mete Spor Kompleksi'nde oynanacak. Beşiktaş - İstanbul Üni. maçı, TBF TV Youtube kanalında canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - İSTANBUL ÜNİ. MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

Kızlar Basketbol Gençler Ligi heyecanında 4 Mart Perşembe günü oynanacak Beşiktaş - İstanbul Üni. maçı, Türkiye saatiyle 17.30'da başlayacak.

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