Beşiktaş, İstanbul takımlarına şans vermedi
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Beşiktaş, İstanbul takımlarına şans vermedi

04.12.2020 21:30 | Son Güncelleme: 04.12.2020 21:44
Beşiktaş, İstanbul takımlarına şans vermedi

Milli maç arasının ardından zorlu bir fikstüre giren Beşiktaş, bu maçlarda kayıp yaşamadı.

Milli maç arasının ardından zorlu bir fikstüre giren Beşiktaş, bu maçlarda kayıp yaşamadı. Siyah-beyazlılar; Başakşehir ve Fenerbahçe'nin ardından bir başka İstanbul ekibi, Kasımpaşa'ya da puan kaptırmadı.

Gaziantep deplasmanında aldığı mağlubiyetin ardından milli arada iyi hazırlanan Beşiktaş, zorlu fikstürde yoluna kayıpsız devam ediyor. Sırasıyla 3 İstanbul ekibiyle karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, iç sahada Başakşehir'i 3-2 mağlup ettikten sonra derbide Fenerbahçe'yi 10 kişiyle Kadıköy'de 4-3 yenerek 15 yıl aradan sonra 3 puana uzanmayı başarmıştı. Bu 2 zorlu karşılaşmanın ardından Süper Lig'in bir başka İstanbul temsilcisi takımı olan Kasımpaşa'yı konuk eden Sergen Yalçın'ın ekibi, sahasındaki mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılarak İstanbul takımları karşısında 3 maçta 9 puan toplamayı başardı. Sezon başında özellikle gol yollarında büyük problem yaşadığı söylenen Beşiktaş, bu 3 maçta rakip filelere tam 10 gol bıraktı. - İSTANBUL

Beşiktaş, İstanbul takımlarına şans vermedi
Beşiktaş, İstanbul takımlarına şans vermedi
Beşiktaş, İstanbul takımlarına şans vermedi
Beşiktaş, İstanbul takımlarına şans vermedi
Beşiktaş, İstanbul takımlarına şans vermedi
Beşiktaş, İstanbul takımlarına şans vermedi
Beşiktaş, İstanbul takımlarına şans vermedi
Beşiktaş, İstanbul takımlarına şans vermedi
Beşiktaş, İstanbul takımlarına şans vermedi
Beşiktaş, İstanbul takımlarına şans vermedi
Beşiktaş, İstanbul takımlarına şans vermedi
Beşiktaş, İstanbul takımlarına şans vermedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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