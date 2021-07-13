Beşiktaş, İspanya kampını iptal etti
Beşiktaş Kulübü, İspanya'da yapmayı planladığı yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kampını, Avrupa'da yeniden artış eğilimi gösteren koronavirüs vakaları nedeniyle iptal ettiğini açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, İspanya'da yapmayı planladığı yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kampını, Avrupa'da yeniden artış eğilimi gösteren koronavirüs vakaları nedeniyle iptal ettiğini açıkladı.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Futbol A Takımımızın 24 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında İspanya'nın Alicante şehrinde gerçekleştirilmesi planlanan yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kampı, Avrupa'da yeniden artış eğilimi gösteren Covid-19 vakaları nedeniyle iptal edilmiştir.
Yeni sezon hazırlıklarımızın ikinci etap çalışmaları hakkında bilgilendirme ayrıca yapılacaktır."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı