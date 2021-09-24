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Beşiktaş iskelesinde can pazarı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- (Özel) Beşiktaş iskelesinde can pazarı Vapurdan denize atlayarak intihar girişimde bulunan kişi, denize atılan halata tutunarak hayatta kaldı Şahıs görevliler ve vatandaşlar yardımıyla iskeleye çıkarıldı Beşiktaş iskelesinden adalara hareket eden vapurdan denize atlayarak intihar...

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - - (Özel) Beşiktaş iskelesinde can pazarı

Vapurdan denize atlayarak intihar girişimde bulunan kişi, denize atılan halata tutunarak hayatta kaldı

Şahıs görevliler ve vatandaşlar yardımıyla iskeleye çıkarıldı

İSTANBUL - Beşiktaş iskelesinden adalara hareket eden vapurdan denize atlayarak intihar girişiminde bulunan şahıs, havaların soğuk olmasıyla birlikte hipotermi geçirdi. Durumu gören vapur görevlileri halatları çözerek denize atlayan kişiye fırlattı. Denize atlayan şahıs, halata tutunarak hayatta kaldı.

Olay dün saat 18.00 sıralarında Beşiktaş'ta bulunan şehir hatlarının iskelesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beşiktaş-Adalar vapuruna binen Nedim Y. bindiği vapur iskeleden 10 metre uzaklaştıktan sonra bir anda denize atlayarak intihar girişiminde bulundu. Denize atlayan Nedim Y. havanın da soğuk olması ile birlikte hipotermi geçirdi. Vapurda bulunan görevliler atlayan şahsı fark edince önce vapurun motorlarını durdurdu sonra halatları çözerek adama fırlattı. Nedim Y. tutunduğu halat sayesinde hayatta kaldı. Vapur iskeleye yanaştıktan sonra iskeledeki görevliler ve vatandaşların yardımı ile şahıs iskeleye çıkartıldı. İskeleye çıkarılan şahsa hemen polar ve üzerine kalın bir şeyler örtüldü. İskelede bulunan vatandaşlar arasında sağlık çalışanı bir kişi şahsa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sağlık ekiplerinin gelmesi ile şahıs hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş iskelesinde can pazarı

Beşiktaş iskelesinde can pazarı

Beşiktaş iskelesinde can pazarı

Beşiktaş iskelesinde can pazarı
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