Beşiktaş İskelesi'ndeki dükkanlar tahliye ediliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beşiktaş İskelesi'ndeki dükkanlar tahliye ediliyor

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi(İBB), Beşiktaş İskelesi'ndeki iş yerlerine tahliye talebi yollayarak, 1 hafta içinde boşaltılmasını istediği öğrenildi.

Beşiktaş İskelesi'ndeki dükkanlar tahliye ediliyor
16.08.2020 16:14 | Son Güncelleme: 16.08.2020 16:18
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi(İBB), Beşiktaş İskelesi'ndeki iş yerlerine tahliye talebi yollayarak, 1 hafta içinde boşaltılmasını istediği öğrenildi. Yıllardır faaliyette olan dükkanlarının hiçbir gerekçe gösterilmeden boşaltılmak istendiğini iddia eden iş yeri sahipleri, bu karardan dönülmesini bekliyor. 

İBB'nin sorumluluk alanındaki Beşiktaş İskele Meydanı'nda yıllardır faaliyette olan 11 dükkan sahibi kendilerine iş yerlerini boşaltmaları yönünde tebliğat gönderildiğini iddia etti. Tebligatta yazılan, dükkanlarının 1 hafta içinde boşaltılması talebi karşısında şaşkınlık yaşayan iş yeri sahipleri, tahliye sebebini öğrenmek için başvurdukları İBB'de herhangi bir cevap alamadıklarını ileri sürdü. Yıllardır buradan kazandıkları parayla evlerine ekmek götürdüklerini ifade eden iş yeri sahipleri ile çalışanlar, pandemi döneminde aç bırakılmak istendiklerini savundu.

 İSTANBUL GENELİNDE 900'DEN FAZLA İŞLETME TAHLİYE EDİLECEKBeşiktaş İskelesi'nde 25 yıldır ailecek büfe işlettiklerini belirten Münevver Genç, "Biz salı günü buraya gelen tebligatla şok olduk. Bir hafta içerisinde iş yerlerimizi tahliye etmemiz istendi. 18 kişinin çalıştığı bir işyerini bir haftada boşatmamızı bekliyorlar. Ecrimisil bedellerin ödenmediği gerekçesiyle iş yerlerimizi boşaltmamızı istiyorlar. Halbuki pandemi döneminde, dükkanlarımızın kapalı olduğu zamanlarda bile kiralarımızı borç harç alarak, nisan ayını dahi ödemiştik. Bu ödemelere dahil bütün makbuzlar elimizde. Bu da geçerli bir sebep değil. Eleştirdikleri işsizliğin artmasını mı istiyorlar? Çünkü, bizim görüştüğümüz kişiler sadece Beşiktaş'taki 11 dükkanın değil İstanbul genelinde yaklaşık 900'den fazla işletmenin tahliye edilmesi planlıyor. Bu işletmelerin sahipleri, aileleri, çalışanları ne olacak? İşsizlikle mücadele edeceklerini söylüyorlardı. Biz pandemi nedeniyle halen kendimizi toplamış değiliz. Borç içerisinde işlerimizi yürütmeye çalışıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ulaşamıyoruz. Kime gittiysek bu kararın başkanlıktan geldiğini söylüyor. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz ancak bizi duyan yok. Sadece kendimiz için değil, İstanbul genelinde bulunan 900 işletme için bu kararın durdurulmasını istiyoruz. Bizi tahliye ettikten sonra yapılacak çevre düzenlemesinin ardından bu yerler ihaleye açılacakmış. Biz 'neden' diye sorduğumuzda, belediyenin kaynağa ihtiyacı olduğunu söylediler. Bunca yıllık ruhsat sahibi ve vergisini ödeyen esnaflar olarak bu haksızlığın son bulmasını istiyoruz" dedi.

"PARTİCİLİK YAPMIYORUZ, EKMEĞİMİZİN PEŞİNDEYİZ"Kaya Çalışır, hiçbir gerekçe gösterilmeden çıkarılmak istendiklerini iddia ederek "Ne olduğunu bir bilsek... Birilerine ulaşamıyoruz, zorumuza giden bu. 1986 yılından beri buradayım. Kiralarımı aksatmadan, vergimi vererek ekmek paramı kazanıyorum. Hiçbir gerekçe gösterilmeden bizi tahliye etmek istiyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. 1 haftada ben nereye gideyim. Burada çiçek satıyorum, hepsi birer canlı. Belediye başkanımız da canlıları çok sever, bunların hepsi çocuk. Bunlar hep ölecek. Rica ediyorum, biz particilik yapmıyoruz, biz ekmeğimizin peşindeyiz" diye konuştu.

"İBB BU KARARDAN VAZGEÇSİN"İskeledeki bir büfe çalışanı olan Mahfuz Tartik ise şunları söyledi: İBB aldığı karardan vazgeçmelidir. Bir sürü insan burada çalışıyor. Hepimiz aç kalacağız. Bir pandemi süreci var. Korkumuzdan evimize gidemez olduk. İşimizden de olursan ne yapacağız. Başkanımız bizi duysun, bir eleman olarak söylüyorum, kendimize muhatap alacak birini bulamıyoruz. Esnaf üzgün, çalışanlar üzgün, vatandaş üzgün. 

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Nestle, Fransa'da 3 tondan fazla balığın ölümünden sorumlu tutuluyor Dünya
Nestle, Fransa'da 3 tondan fazla balığın ölümünden sorumlu tutuluyor
Diyarbakır'da aç olduklarını söyleyerek çocuklardan yardım isteyen Youtuberlar, duygusal anlara imza attı Yaşam
Diyarbakır'da aç olduklarını söyleyerek çocuklardan yardım isteyen Youtuberlar, duygusal anlara imza attı
Konya'da koronavirüs vaka sayısındaki artış haritaya da yansıdı! Kent kırmızıya büründü Güncel
Konya'da koronavirüs vaka sayısındaki artış haritaya da yansıdı! Kent kırmızıya büründü
Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti Dünya
Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı 3. Sayfa
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Başkasının düğününde virüs kapan gelinler, kendi düğünlerine katılamayacaklar Güncel
Başkasının düğününde virüs kapan gelinler, kendi düğünlerine katılamayacaklar
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Manisa'da 65 yaş ve üstü için yeni kısıtlamalar getirildi
Manisa'da 65 yaş ve üstü için yeni kısıtlamalar getirildi
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Kılıçdaroğlu'ndan Joe Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki: Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz
Kılıçdaroğlu'ndan Joe Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki: Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz
Konya'da oyun bağımlısı 16 yaşındaki çocuk evden kaçtı
Konya'da oyun bağımlısı 16 yaşındaki çocuk evden kaçtı
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir
Koronavirüse karşı 'Güvenli alan' uygulaması yeni normalde zorunlu olacak
Koronavirüse karşı "Güvenli alan" uygulaması yeni normalde zorunlu olacak
Artan vakalar sonrası kısıtlamalar peş peşe geliyor! Valiliklerden, koronavirüse karşı yeni tedbirler
Artan vakalar sonrası kısıtlamalar peş peşe geliyor! Valiliklerden, koronavirüse karşı yeni tedbirler
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil
Son Dakika: PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu Murat Kalko etkisiz hale getirildi
Son Dakika: PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu Murat Kalko etkisiz hale getirildi
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun
Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballara isim veren girişimcinin başı belaya girdi
Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballara isim veren girişimcinin başı belaya girdi
Manchester City, Lionel Messi transferi için tüm şartları zorlayacak
Manchester City, Lionel Messi transferi için tüm şartları zorlayacak
Türkiye yeni Navtex ilan etti! Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gazın izi sürülecek
Türkiye yeni Navtex ilan etti! Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gazın izi sürülecek
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı
Galatasaray, eski Beşiktaşlı Elneny'i transfer etmek istiyor
Galatasaray, eski Beşiktaşlı Elneny'i transfer etmek istiyor
Beşiktaş, Badou Ndiaye'yi kiralamak için Stoke City'ye teklif yaptı
Beşiktaş, Badou Ndiaye'yi kiralamak için Stoke City'ye teklif yaptı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Joe Biden'ın açıklamalarına sert tepki: Alçak bir plan
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Joe Biden'ın açıklamalarına sert tepki: Alçak bir plan
Khloe Kardashian, fotoğraf paylaşıp televizyona çıkınca takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu
Khloe Kardashian, fotoğraf paylaşıp televizyona çıkınca takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu
Çinli 'süper baba' kızını ölümden böyle kurtardı
Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı
ABD Başkanı Trump'ın kardeşi hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump'ın kardeşi hayatını kaybetti
Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti
Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Muharrem İnce Süleyman Soylu Aleksandr Lukaşenko Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hatice Çarpar Murat Dalkılıç Tuba Büyüküstün
Spor Metin Oktay Caner Erkin Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Çocuk Ağustos Joe Biden
Şu an buradasınız: Beşiktaş İskelesi'ndeki dükkanlar tahliye ediliyor - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.8.2020 17:36:55. #1.15#
title