BEŞİKTAŞ İSKELESİ'NDEKİ DÜKKANLAR TAHLİYE EDİLİYOR İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), Beşiktaş İskelesi'ndeki iş yerlerine tahliye talebi yollayarak, 1 hafta içinde boşaltılmasını istediği öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), Beşiktaş İskelesi'ndeki iş yerlerine tahliye talebi yollayarak, 1 hafta içinde boşaltılmasını istediği öğrenildi. Yıllardır faaliyette olan dükkanlarının hiçbir gerekçe gösterilmeden boşaltılmak istendiğini iddia eden iş yeri sahipleri, bu karardan dönülmesini bekliyor.

İBB'nin sorumluluk alanındaki Beşiktaş İskele Meydanı'nda yıllardır faaliyette olan 11 dükkan sahibi kendilerine iş yerlerini boşaltmaları yönünde tebliğat gönderildiğini iddia etti. Tebligatta yazılan, dükkanlarının 1 hafta içinde boşaltılması talebi karşısında şaşkınlık yaşayan iş yeri sahipleri, tahliye sebebini öğrenmek için başvurdukları İBB'de herhangi bir cevap alamadıklarını ileri sürdü. Yıllardır buradan kazandıkları parayla evlerine ekmek götürdüklerini ifade eden iş yeri sahipleri ile çalışanlar, pandemi döneminde aç bırakılmak istendiklerini savundu. İSTANBUL GENELİNDE 900'DEN FAZLA İŞLETME TAHLİYE EDİLECEKBeşiktaş İskelesi'nde 25 yıldır ailecek büfe işlettiklerini belirten Münevver Genç, Biz salı günü buraya gelen tebligatla şok olduk. Bir hafta içerisinde iş yerlerimizi tahliye etmemiz istendi. 18 kişinin çalıştığı bir işyerini bir haftada boşatmamızı bekliyorlar. Ecrimisil bedellerin ödenmediği gerekçesiyle iş yerlerimizi boşaltmamızı istiyorlar. Halbuki pandemi döneminde, dükkanlarımızın kapalı olduğu zamanlarda bile kiralarımızı borç harç alarak, nisan ayını dahi ödemiştik. Bu ödemelere dahil bütün makbuzlar elimizde. Bu da geçerli bir sebep değil. Eleştirdikleri işsizliğin artmasını mı istiyorlar Çünkü, bizim görüştüğümüz kişiler sadece Beşiktaş'taki 11 dükkanın değil İstanbul genelinde yaklaşık 900'den fazla işletmenin tahliye edilmesi planlıyor. Bu işletmelerin sahipleri, aileleri, çalışanları ne olacak İşsizlikle mücadele edeceklerini söylüyorlardı. Biz pandemi nedeniyle halen kendimizi toplamış değiliz. Borç içerisinde işlerimizi yürütmeye çalışıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ulaşamıyoruz. Kime gittiysek bu kararın başkanlıktan geldiğini söylüyor. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz ancak bizi duyan yok. Sadece kendimiz için değil, İstanbul genelinde bulunan 900 işletme için bu kararın durdurulmasını istiyoruz. Bizi tahliye ettikten sonra yapılacak çevre düzenlemesinin ardından bu yerler ihaleye açılacakmış. Biz 'neden' diye sorduğumuzda, belediyenin kaynağa ihtiyacı olduğunu söylediler. Bunca yıllık ruhsat sahibi ve vergisini ödeyen esnaflar olarak bu haksızlığın son bulmasını istiyoruz dedi.

PARTİCİLİK YAPMIYORUZ, EKMEĞİMİZİN PEŞİNDEYİZKaya Çalışır, hiçbir gerekçe gösterilmeden çıkarılmak istendiklerini iddia ederek Ne olduğunu bir bilsek... Birilerine ulaşamıyoruz, zorumuza giden bu. 1986 yılından beri buradayım. Kiralarımı aksatmadan, vergimi vererek ekmek paramı kazanıyorum. Hiçbir gerekçe gösterilmeden bizi tahliye etmek istiyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. 1 haftada ben nereye gideyim. Burada çiçek satıyorum, hepsi birer canlı. Belediye başkanımız da canlıları çok sever, bunların hepsi çocuk. Bunlar hep ölecek. Rica ediyorum, biz particilik yapmıyoruz, biz ekmeğimizin peşindeyiz diye konuştu.

İBB BU KARARDAN VAZGEÇSİNİskeledeki bir büfe çalışanı olan Mahfuz Tartik ise şunları söyledi

İBB aldığı karardan vazgeçmelidir. Bir sürü insan burada çalışıyor. Hepimiz aç kalacağız. Bir pandemi süreci var. Korkumuzdan evimize gidemez olduk. İşimizden de olursan ne yapacağız. Başkanımız bizi duysun, bir eleman olarak söylüyorum, kendimize muhatap alacak birini bulamıyoruz. Esnaf üzgün, çalışanlar üzgün, vatandaş üzgün.

- Yazaristanbul

Kaynak: DHA